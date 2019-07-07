Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

45 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Yakışan yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Karaöz mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Çetin ile otomobilde bulunan Mehmet Sevli hayatını kaybetti, otobüs şoförü Yakışan ile yolcular Kadriye Tetik ve Recep Sel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:31 Kaynak: AA
Antalya, Aksu, Güncel
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