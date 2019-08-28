Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolu İzmit istikametine seyreden E.B. idaresindeki 41 PN 119 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Çayırköy mevkisinden kara yoluna çıkış yapan E.K'nin kullandığı 41 FE 239 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü, aynı aileden oldukları öğrenilen yanındaki H.C.K, M.B. ve B.B. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
otomobilin kopan motor aksamının olay yerinden yaklaşık 50 metre ileriye sürüklendiği görüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolundaki trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü. Otobüsteki yolcular, olay yerine getirilen başka bir araçla ulaşımları sağlandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:00 Kaynak: AA
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