Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 18 Yaralı

Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 18 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 18 Yaralı, System.String[]
Balıkesir- Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Balıkesir Bursa karayolunun 10. kilometresinde bulunan Şamlı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsüyle tır kaza yaptı. Tır ve otobüsün çapışması sonucu yolcu otobüsü yoldan çıkarken otobüste bulunan 24 yolcudan 18'i yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Balıkesir'de bulunan hastanelere sevk edildi. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Tırın üzerinde bulunan çekici kaza nedeniyle yola devrildi. Trafik kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

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