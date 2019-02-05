Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 18 Yaralı
1 saat önce
Balıkesir-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
Balıkesir- Bursa
karayolunda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 18 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Balıkesir Bursa karayolunun 10. kilometresinde bulunan Şamlı
Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsüyle tır kaza yaptı. Tır ve otobüsün çapışması sonucu yolcu otobüsü yoldan çıkarken otobüste bulunan 24 yolcudan 18'i yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Balıkesir'de bulunan hastanelere sevk edildi. Yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Tırın üzerinde bulunan çekici kaza nedeniyle yola devrildi. Trafik kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:41 Kaynak: İHA
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü
Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı
Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı