Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (3)
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (3) - Son Dakika

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (3)

6 saat önce

Olay yeri Kaza yapan araçlar Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (3)

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (3)

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)
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