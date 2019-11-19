Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (3)
6 saat önce
Olay yeri Kaza yapan araçlar Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Olay yeri
Kaza yapan araçlar
Ekiplerin çalışması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Konya kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (3)
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı