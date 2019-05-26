Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı (2)
4 saat önce
- Kaza yerinden detaylarDÜZCE - Bolu Dağı, D100 Kara yolu Taşaltı mevkisinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:58 Kaynak: AA
- Kaza yerinden detaylar
DÜZCE - Bolu
Dağı, D100 Kara yolu Taşaltı mevkisinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
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Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı
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