Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı (2)

Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı (2)

4 saat önce

- Kaza yerinden detaylarDÜZCE - Bolu Dağı, D100 Kara yolu Taşaltı mevkisinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

- Kaza yerinden detaylar
DÜZCE - Bolu Dağı, D100 Kara yolu Taşaltı mevkisinde yolcu otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı (2)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:58 Kaynak: AA
Bolu, Güncel
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