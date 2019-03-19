Yolcu Otobüsüyle Uyuşturucu Sevkiyatı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 24 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 bin 24 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



İstanbul'dan gelen yolcu otobüsünü takip eden ekipler, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Köprüsü'nde otobüsten inen Murat B'yi yakaladı.



Şüphelinin valizinde yapılan arama yapan ekipler, 3 bin 24 kapsül sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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