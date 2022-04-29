Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı - Son Dakika

MUĞLA'da jandarma ekiplerince durdurulup, narkotik köpeği 'Kont' ile yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Çetibeli Karakol Komutanlığı ekiplerince, dün saat 17.00 sıralarında Çetibeli Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yapıldı. Otobüs içerisinde yapılan aramada narkotik köpeği Kont'un tepkisi üzerine yolculardan Osman Kaya'nın (38) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kaya tutuklandı.