Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı

29.04.2022 19:11
Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı

MUĞLA'da jandarma ekiplerince durdurulup, narkotik köpeği 'Kont' ile yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

MUĞLA'da jandarma ekiplerince durdurulup, narkotik köpeği 'Kont' ile yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Çetibeli Karakol Komutanlığı ekiplerince, dün saat 17.00 sıralarında Çetibeli Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yapıldı. Otobüs içerisinde yapılan aramada narkotik köpeği Kont'un tepkisi üzerine yolculardan Osman Kaya'nın (38) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 4 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Kaya tutuklandı.


YORUMLAR
500
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi Bayramı 'Zehir' edeceklerdi Bayramı 'Zehir' edeceklerdi

Narkotik, Jandarma, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
18:11 Kabil'de camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
18:00 29 Nisan Cuma günü altının kilogramı 915 bin liraya yükseldi
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
17:33 Burak Elmas istifa etmeyeceğini açıkladı!
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığı iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 19:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Kont'a takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement