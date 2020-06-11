Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı - Son Dakika

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandıADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşıyan 2 kurye tutuklandı ADANA'da, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adana Otogarı'na gelen yolcu otobüsünde, uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgi aldı. Hemen harekete geçen polis, otobüste yaptığı aramada, bagajdaki bir sırt çantasında 5 bin 360 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen çantanın sahibi Zelal A. (23) ile Veysel İ. (20) gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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