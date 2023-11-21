Yolcu şarkısıyla bir döneme damga vuran Ali Güven: Sevgilim beni en yakın iki arkadaşımla aldattı

90'lı yılların sonunda çıkardığı Yolcu adlı albümü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanınan şarkıcı Ali Güven, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Müziğe nasıl başladığını, Almanya'dan Türkiye'ye geldiğinde yaşadığı problemleri ve özel hayatı hakkında konuştu.

"KIZ ARKDAŞIM EN YAKIN ARKADAŞIMLA ALDATTI"

16 yaşındayken ilk ilişkisini anlatan Ali Güven "Kırılmış kalbi nasıl onarabilirsiniz ki. İlk kalbimi kıran ilk aşk yaşadığım o kızdı. Zengin yakın arkadaşımla beraber gördüm onları. Paralı bir arkadaştı. En yakın arkadaşlarımdan biriydi. Ergendik ya kız da ne bileyim." dedi.

"2 SENE BUNALIMDAN ÖLDÜM"

90'lara damga vuran şarkısı "Yolcu"nun hikayesini anlatan Ali Güven "Allah dedi ki ' Sen çok üzüldün. Öldün hatta sen ne istiyorsun' dedi. 2 sene bunalım geçirdim, öldüm. Sabah 5'te elektrik direğinin dibinde bekliyorum göreyim diye. Elini tutayım diye değil, göreyim diye. Kız arkadaşım beni zengin arkadaşımdan sonra bir diğer arkadaşımla da aldatıyor. Çok üzüldüm. Ünlü olduktan sonra 2 kez daha görüştük o kızla. "dedi.

"ALLAH'A ÇOK ACI ÇEKİYORUM DİYE YALVARDIM"

"Ünlü olduktan sonra biri daha geldi. O da beni bir anda ortada bıraktı. Arkadaşları çok etkiledi onu. Çok gençtik. Onu da görür görmez aşık oldum. 1 sene sürdü onunla da duygularımız çok yoğundu. Bu daha ağırdı. Allah'a yalvardım, ölüyordum bana çok ağır acı geliyordu." dedi.