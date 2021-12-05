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Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi - Son Dakika

Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi

05.12.2021 10:01
Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi

Şişli'de yolcu seçtiği tespit edilen 6 ticari taksi 5 gün trafikten men edildi.

Şişli'de yolcu seçtiği tespit edilen 6 ticari taksi 5 gün trafikten men edildi. Çalışma ruhsatı bittiği halde trafiğe çıkan 6 sürücüye ise bin 339'ar lira cezai işlem uygulandı.

Şişli'de bir AVM önünde ticari taksilerin yolcu seçtikleri ve Türk müşterileri almadıkları yönündeki şikayetler üzerine sivil trafik ekipleri denetim yaptı. Denetimde yolcu seçtiği tespit edilen 34 TAA 37, 34 TDY 54, 34 TFL 72, 34 THL 92,34 TJU 84, 34 TCN 38 plakalı ticari taksi sürücüleri hakkında tutanak tutuldu. Yolcu seçtiği tespit edilen 6 ticari taksi 5 gün süre ile trafikten men edildi. Çalışma ruhsatı bittiği halde trafiğe çıkan 6 sürücüye ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile irtibata geçilerek, "İlgili belediye tarafından verilen çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesinden ayrı ayrı bin 339 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi
Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi
Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi
Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi
Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu seçen 6 sürücünün ticari taksisi trafikten men edildi - Son Dakika


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