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Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun? - Son Dakika

Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?

23.10.2021 17:43

Fatih'te Sivil Trafik Ekipleri, yolcu seçmesi nedeniyle bir taksi sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Aracı bağlanan sürücü, gazetecilere tepki göstererek "Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Yok. Bunu gündem yapıyor musunuz? Taksiye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, taksiler üzerindeki denetimlerine devam ediyor. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Taksilere binen sivil polisler sürücüleri denetim noktasına çekti.

YOLCU SEÇEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE BİN 339 TL CEZA VERİLDİ

Denetimde yolcu seçen 1 taksi sürücüsüne bin 339 TL cezai işlem uygulanarak aracı bağlandı. Emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye de 144 TL para ceza kesildi. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüsü trafikten dert yandı.

"ONLAR YÜZÜNDEN BİZ DE KARALANIYORUZ"

Denetimden eksiksiz geçen taksi sürücüsü Sinan Çelik, "Bu tarz denetimler gerekiyor. Bizim için de iyi oluyor. Herhangi bir eksiğimiz yok. Kurallara uymayanlar için bu tip işlemler yapılıp araçlarının bağlanması olumlu bir şey. Biz de işimizi dürüst ve layığıyla yapmaya çalışan insanlarız. Onlar yüzünden biz de karalanıyoruz. Onlar ayıklanırsa biz de rahatlamış oluruz" dedi.

CEZA ALAN TAKSİCİDEN GAZETECİLERE TEPKİ: TRAFİĞİ ÇEKİYOR MUSUN?

Yolcu almadığı için aracı bağlanan taksi sürücüsü Ali Esendemir, denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Neden cezai işlem uygulandığını soran gazetecilere, "Size hesap vermek zorunda mıyım? İşinize bakın. Maalesef durum belli. Trafikten almıyorsun. Almadığın için cezai işlem uygulanıyor. Biliyorsun. Niye bekliyorsun? Pazarlık yok. Trafiğin yoğunluğunu çekiyor musunuz? Yok. Bunu gündem yapıyor musunuz? Taksiye yükleniyorsunuz. Trafiği çözsünler. El kaldıranı alsın, gitsinler" diye konuştu.

"MAZOTTAN HABERİNİZ VAR MI?"

Trafikten şikayet eden Esendemir, "Araç bağlandığı zaman araç sahibini bağlıyor mu? Bağlamıyor. Direkt şoför ödeyecek. Nasıl olacak? 100-150 TL yevmiyeye çalışan adam bunun altından nasıl kalkacak? Trafiksiz yönleri tercih ediyoruz. Trafikte gittiğimiz zaman para kazanamıyoruz. Yevmiye alamıyoruz. Patrona çalışıyoruz. Mazottan haberiniz var değil mi? Bunları haber yapıyor musunuz? Taksiye kitlenmişsiniz" şeklinde konuştu.

Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsünden gazetecilere tepki: Trafiği çekiyor musun?
Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Türk Lirası, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu seçtiği için aracı çekilen taksi sürücüsü gazetecilere tepki gösterdi: Trafiği çekiyor musun? - Son Dakika
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