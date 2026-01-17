Taksicinin engelli yolculara yaptıkları insanı çileden çıkartır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Taksicinin engelli yolculara yaptıkları insanı çileden çıkartır

Taksicinin engelli yolculara yaptıkları insanı çileden çıkartır
17.01.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde bekleyen taksi sürücüsünün, aracına aldığı 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek yolculuğu kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edildi. Araca binen yolculardan 2'sinin engelli olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın ardından taksi şoförüne 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı ve araç da trafikten men edildi.

İstanbul Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde aracına aldığı 2'si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi.

ÖNCE TRAFİĞİ, SONRA YOLCU SAYISINI BAHANE ETTİ

Olay, Ataşehir bulunan bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM önünde bekleyen bir taksi sürücüsü, trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yolcuları götürmek istemedi. Yolcuların farklı bir noktaya gideceklerini söylemesi üzerine yolculuğu kabul eden sürücü, bu kez araçta 4 kişi olduğunu fark edince yolculuğu iptal ederek yolcuları taksiden indirdi.

Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi

YOLCULARDAN 2'Sİ ENGELLİ DİYE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Taksicinin, yolculardan 2'sinin engelli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdiği öne sürülürken, mağdur yolculardan biri yaşadıklarını, "Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı" sözleriyle anlattı. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar da taksi sürücüsünün tutumuna tepki gösterdi.

Yolcu seçtiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi

"ENGELLİ OLDUĞUMUZU SÖYLEMEMİZE RAĞMEN HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİ ALMADI"

Yolculardan Ufuk Ünal, kendisi de dahil 2 kişinin engelli olduklarını belirtmelerine rağmen taksicinin ısrarla araca almadığını dile getirerek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:"Ailemle birlikte Ataşehir'de bulunan bir AVM'den çıktık. Hava çok soğuk ve aşırı yağmur yağıyordu, biz de taksi bulmaya çalıştık. İlk bulduğumuz taksici çalışmadığını söyledi, ikinci bulduğumuz ise "'Bağdat Caddesi yönü mü?' dedi, 'Hayır İçerenköy yönü' dedim. Ancak ailemde ben de dahil engelli bireyler olduğu için taksi şoförü beni ilk başta tek sanarak arabaya aldı. Daha sonra taksiye babam bindi, o binince 'Sizden mi?' diye sordu ben de 'Evet 4 kişiyiz' dedim. Taksi şoförü de bunun üzerine, 'Arabadan inin, sizi alamam' dedi. Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı ve arkasını dönüp bastı gitti. Gözlüğüm sayesinde videosunu çekmiştim, yani bizden kaynaklı herhangi bir şey söz konusu değildi. 153'ü aradık, gerekli şikayetlerde bulunduk. Zaten 40 dakikaya yakın taksi bekledik ve hava yağışlı olunca nedense İstanbul trafiği hep böyle; taksiciler kesinlikle bizi almak istemiyor. Bundan kaynaklı da mağduriyet yaşadık."

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.A. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; Ek2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

Ataşehir, İstanbul, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Taksicinin engelli yolculara yaptıkları insanı çileden çıkartır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:59
Gaziantep FK’den Galatasaray’a çelme
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 02:30:41. #7.11#
SON DAKİKA: Taksicinin engelli yolculara yaptıkları insanı çileden çıkartır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.