Taksicinin engelli yolculara yaptıkları insanı çileden çıkartır

İstanbul Ataşehir'de bir alışveriş merkezi önünde aracına aldığı 2'si engelli 4 yolcuyu çeşitli gerekçeler öne sürerek kabul etmediği ve yolcuları araçtan indirdiği iddia edilen taksi şoförü trafikten men edildi.

ÖNCE TRAFİĞİ, SONRA YOLCU SAYISINI BAHANE ETTİ

Olay, Ataşehir bulunan bir AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM önünde bekleyen bir taksi sürücüsü, trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek yolcuları götürmek istemedi. Yolcuların farklı bir noktaya gideceklerini söylemesi üzerine yolculuğu kabul eden sürücü, bu kez araçta 4 kişi olduğunu fark edince yolculuğu iptal ederek yolcuları taksiden indirdi.

YOLCULARDAN 2'Sİ ENGELLİ DİYE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Taksicinin, yolculardan 2'sinin engelli olduğunu belirterek duruma tepki gösterdiği öne sürülürken, mağdur yolculardan biri yaşadıklarını, "Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı" sözleriyle anlattı. Olay anına tanıklık eden vatandaşlar da taksi sürücüsünün tutumuna tepki gösterdi.

"ENGELLİ OLDUĞUMUZU SÖYLEMEMİZE RAĞMEN HİÇBİR ŞEKİLDE BİZİ ALMADI"

Yolculardan Ufuk Ünal, kendisi de dahil 2 kişinin engelli olduklarını belirtmelerine rağmen taksicinin ısrarla araca almadığını dile getirerek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:"Ailemle birlikte Ataşehir'de bulunan bir AVM'den çıktık. Hava çok soğuk ve aşırı yağmur yağıyordu, biz de taksi bulmaya çalıştık. İlk bulduğumuz taksici çalışmadığını söyledi, ikinci bulduğumuz ise "'Bağdat Caddesi yönü mü?' dedi, 'Hayır İçerenköy yönü' dedim. Ancak ailemde ben de dahil engelli bireyler olduğu için taksi şoförü beni ilk başta tek sanarak arabaya aldı. Daha sonra taksiye babam bindi, o binince 'Sizden mi?' diye sordu ben de 'Evet 4 kişiyiz' dedim. Taksi şoförü de bunun üzerine, 'Arabadan inin, sizi alamam' dedi. Engelli olduğumuzu söylememize rağmen hiçbir şekilde bizi almadı ve arkasını dönüp bastı gitti. Gözlüğüm sayesinde videosunu çekmiştim, yani bizden kaynaklı herhangi bir şey söz konusu değildi. 153'ü aradık, gerekli şikayetlerde bulunduk. Zaten 40 dakikaya yakın taksi bekledik ve hava yağışlı olunca nedense İstanbul trafiği hep böyle; taksiciler kesinlikle bizi almak istemiyor. Bundan kaynaklı da mağduriyet yaşadık."

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen O.A. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun; Ek2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 11 bin 629 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.