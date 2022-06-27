Taksiye binip "sür lan" dedi, ortalık karıştı! Deliye dönen sürücü, yolcuya sopayla saldırdı

İstanbul'da taksiye binen ve para ödemeyeceğini söyleyen alkollü bir yolcu, taksiciyle "sür lan" deyince tartışma çıktı.

TAKSİCİ SOPAYLA ARACINDAN İNDİ

Bir süre araç içinde bağıran yolcu ve taksicinin tartışması aracın dışında da devam etti. Sopa ile taksiden inen şoför, yolcuya saldırmak isterken, ikili arasında kavga çıktı.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.