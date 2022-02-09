Üye Girişi
Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika

Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

09.02.2022 09:48
Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimleri yaptı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimleri yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güzergahlarda yapılan kontrollerde, yolcu taşıyan araçların kış lastikleri denetlendi. Ayrıca ekipler, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri takmanın önemi hatırlatılarak, bilgilendirme broşürleri dağıtımı yaptı. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için eğitim ve denetimlerimiz aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
09:29 Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı
09:28 Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
09:07 Elektrik faturalarını düşürmek için masadaki 3 formül! Hangisi hayata geçecek?
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
01:41 Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu'ndan evlilik açıklaması geldi: Hazırlık aşamasındayız
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement