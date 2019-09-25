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Yolcu taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

24 dakika önce

Yolcu taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 16 yaralıMALATYA - Malatya'da yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 16 kişide yaralandı.

Yolcu taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

MALATYA - Malatya'da yolcu taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 16 kişide yaralandı.

Kaza; Havaalanı yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Akçadağ ilçesi istikametine seyir halinde Niyazi Karaca idaresinde 44 J 1545 plakalı özel halk minibüsü ile Cafer Şahin yönetimindeki 01 ABG 663 plakalı otomobil 2.Organize Sanayi Bölgesi girişindeki kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da otomobil sürücü Cafer Şahin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Güner Türkmenyılmaz olay yerinde hayatını kaybederken 16 kişide yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken,kaza da hayatlarını kaybeden Cafer Şahin ile Güner Türkmenyılmaz'ın cenazeleri jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü 16 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
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