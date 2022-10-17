THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika
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THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi

17.10.2022 16:58
THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi

Kuala Lumpur seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bulunan Belarus vatandaşı bir yolcu, uçakta taşkınlık yaptı. Olayın ardından uçağın pilotu acil durum deklare ederken, saldırgan yolcu Kuala Lumpur Havalimanı'nda güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti. Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti.

YOLCU GÖZALTINA ALINDI

THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi. Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Kuala Lumpur, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika
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