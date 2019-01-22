Son Dakika Haberleri: Yolcu Treni, Hemzemin Geçitte Hafif Ticari Araca Çarptı

Yolcu Treni, Hemzemin Geçitte Hafif Ticari Araca Çarptı

48 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı.

Yolcu Treni, Hemzemin Geçitte Hafif Ticari Araca Çarptı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bu sabah Bismil'in Sarı Toprak Mahallesi'nde meydana geldi. Batman yönüne giden yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 21 BT 542 plakalı hafif ticari araca çarptı. Metrelerce trenin önünde sürüklenen araç hurdaya döndü. Sürücü ve yanındaki kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Araç olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka çekildikten sonra yolcu treni yoluna devam etti.

- Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:51 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bismil, Güncel
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