Yolcu Treni, Hemzemin Geçitte Ticari Araca Çarptı: 2 Yaralı
47 dakika önce
Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, Diyarbakır'da hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı.
ANKARA- Kurtalan
seferini yapan Güney
Ekspresi, Diyarbakır
'da hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Yenişehir
ilçesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. Ankara-Kurtalan seferini yapan Güney Ekspresi, hemzemin geçitte Ahmet Atlı yönetimindeki 46 D 2155 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre trenin önünde sürüklenen ticari aracın sürücüsü Atlı ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
?Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti. - Diyarbakır
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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