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Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı

06.01.2022 10:01
Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada yolcu treninin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada yolcu treninin kamyona çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Milas Karayolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke- Denizli seferi yapan yolcu treni ile Aydın'dan Söke istikametine seyreden Mehmet T. kontrolündeki 35 ASD 209 plakalı kamyon Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada ölen olmazken kamyon sürücüsü yaralandı. Ekipler Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan bariyerlerin kapanması sonucu yolu bir süre trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye kurtarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kamyon sürücüsünün ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı
Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı

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Denizli, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu treni kamyona çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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