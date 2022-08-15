Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı - Son Dakika
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Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı

15.08.2022 14:27
Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı

Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı Zonguldak'ta trenin çarptığı genç kız yaralandı.

Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta trenin çarptığı genç kız yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kapuz Caddesi Uzunkum mevkisinde yaşandı. Zonguldak- Karabük hattında seyreden yolcu treni, tren raylarında ilerleyen 17 yaşındaki Sudem B.'ye korna çaldı. Makinistin yavaşlatma çabasına rağmen tren telefonla konuşurken durumu fark edemeyen genç kıza çarptı. Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan genç kız, çarpmanın etkisiyle rayların yanındaki çalılık alana düştü. Makinistin treni durdurup durumu sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından genç kıza olay yerinde müdahale edildi. Sedyeye alınan Sudem B., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik polisleri kazayla ilgili tutanak tutarken makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu treni raylarda yürüyen kıza çarptı - Son Dakika

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