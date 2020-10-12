Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler ikinci saldırı için askerlerin... - Son Dakika

Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler ikinci saldırı için askerlerin...

12.10.2020 10:49
Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler ikinci saldırı için askerlerin..., System.String[]

Van'da 5 yıl önce Tahran-Ankara seferini yapan yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensubuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın patlamanın ardından bölgeye gelecek askerlere saldırı için kayalık alanda beklediği belirtildi.

Van'da 5 yıl önce Tahran- Ankara seferini yapan yolcu trenine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleyen terör örgütü PKK mensubuna verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın patlamanın ardından bölgeye gelecek askerlere saldırı için kayalık alanda beklediği belirtildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz 2015'te yolcu treninin Saray ilçesine Keçikayası bölgesinden geçişi esnasında tren raylarına döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 makinistin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren "Bahoz" kod adlı PKK'lı terörist D.K'ye "nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izin bulundurulması" ve "nitelikli mala zarar verme" suçlarından verdiği 53 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı gerekçeli kararda, terör örgütünün 2000'li yılların başından itibaren özellikle gençleri, kadınları ve çocukları kitlesel eylemler yoluyla kullandığı vurgulandı.

Terör örgütünün istismarcı bir karakterinin olduğu ve istismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiği bildirilen kararda, "özgürleşme" vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınların, siyasi ve silahlı eylemlerde, intihar saldırılarında, propaganda faaliyetlerinde, kitlesel eylemlerde, bilgi toplamada, eleman temini faaliyetlerinde kullanıldığı aktarıldı.

Kararda, terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grubun ise çocuklar olduğuna işaret edilerek, örgütün "gençlik yapılanması" aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullandığı aktarıldı.

PKK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen "Cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen kararda, bu amaç için birçok silahlı eylem gerçekleştirdiği anlatıldı.

"Saldırının ardından askerlerin gelmesini bekledik"

Mahkemede savunma yapan sanık, söz konusu saldırıyı başka bir örgüt mensubuyla gerçekleştirdiklerini belirterek ifadesinde şunları söyledi:

"Suçta kullanılan bombayı örgütün Saray ilçesinde bulunan cephaneliğinden temin ettim. Daha sonra Keçikayası bölgesinde örgüt tarafından tren raylarına bomba döşeyip treni patlatma talimatı almıştım. Amacımız treni patlatıp, askerleri bu bölgeye çekmekti. Tren geçerken bombayı patlattık. Daha sonra kayalıklara çıkarak askerlerin gelmesini bekledik ancak askerler gelmeyince bizim planımız boşa çıktı. Olay yerinden ayrıldım. Yanımda olan 'Eriş' adlı örgüt mensubu ile işledik ancak bu örgüt üyesi bu olaydan birkaç ay sonra Van'da öldü."

88 metre kablo döşenmiş

31 Temmuz 2015'te 1521 sefer sayılı Tahran-Ankara seferini yapan Trans Asya yolcu treninin geçişi esnasında rayın üzerine terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca el yapımı patlayıcı konularak infilak ettirildiği belirtilen kararda, patlama sonucu trenin lokomotif kısmında ve lokomotiften sonraki üç vagonun altında kalan raylar ile yürüme takımlarında hasar oluştuğu, ilk dört vagonunun patlamanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.

Trende maddi hasar oluştuğu, makinistlerin yaralandığı vurgulanan kararda, trenin kuzeyinde bulunan kayalık alana 88 metre kablo çekildiği, patlamanın bu noktadan uzaktan komutalı olarak yapıldığı, patlama noktasında 2 metre çapında ve 120 santimetre derinliğinde çukurun oluştuğu bilgisine yer verildi.

2 yıl önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı

Sanık, 21 Mayıs 2016'da Van Valiliği yakınlarındaki Beşyol Meydanı'nda saldırı hazırlığındayken yakalanmış ve üzerinde 2 el bombası ile "Glock" marka tabanca bulunmuştu.

21 Eylül 2015'te 13 askerin yaralandığı askeri konvoy ve Bebleşin Jandarma Karakoluna yönelik bombalı saldırıya katıldığı belirlenen terörist D.K, yargılandığı davada 2 yıl önce "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "ruhsatsız tabanca ve mermileri taşımak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 206 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saldırı, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler ikinci saldırı için askerlerin... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağdı Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü         
10:53
Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı         
10:27
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine otoparkta silahlı saldırı anı kamerada         
10:23
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz         
00:04
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:29:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu trenine bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı teröristler ikinci saldırı için askerlerin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei