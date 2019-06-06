Son Dakika Haberleri: Yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı
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Yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı

41 dakika önce

Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı.

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Zonguldak'ta yolcu treninin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak- Karabük seferini yapan 22629 sefer sayılı yolcu treni, Kapuz Mahallesi Tersane Caddesi'nde, tren yolunda yürüdüğü öğrenilen Melisa M.'ye (16) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Melisa M, yol kenarındaki korkuluklara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan genç kızın sol bacağında kırıkların olduğu belirtildi.
Öte yandan olay yerinden geçen bir hemşirenin genç kıza ilk müdahaleyi yaptığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle tren 30 dakika rötar yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:01 Kaynak: AA
Karabük, Zonguldak, Güncel
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