Yolcu treninin çarptığı motosikletli gençten acı haber - Son Dakika

Salihli'de bir markette çalıştığı öğrenilen Erkan'ın, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çukuroba Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - MANİSA

Salihli'de 45 ZC 3246 plakalı motosikletiyle Fevzipaşa Üst Caddesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ali Erkan (24), Alaşehir 'den İzmir yönüne giden 32606 sefer sayılı Uşak-İzmir Bölgesel Ekspresi'nin altında kaldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan, sağlık ekibince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesine sevk edilen 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erkan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Ali Erkan , tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun

Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi

Maske takmayan iki kadın, ceza yazmak isteyen görevliyi tekme tokat dövdü

Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım