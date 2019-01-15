Yolcu Treninin Üzerine Taş İsabet Etti: 2 Yaralı
45 dakika önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere köyünde heyelan nedeniyle Malatya-Adana seferini yapan yolcu treninin camına taş isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesine bağlı Kapıdere köyünde heyelan nedeniyle Malatya- Adana
seferini yapan yolcu treninin camına taş isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya-Adana seferini yapan trenin camına, Doğanşehir ilçesine bağlı Kapıdere köyünde kar yağışı sonrası oluşan heyelan nedeniyle dağdan gelen büyük bir taş isabet etti.
Bu sırada, trende bulunan Ömer Faruk Ercan (23) ve Abdulkadir Kara (20) yaralandı.
Tren yoluna devam ederek, Gölbaşı tren istasyonunda durdu.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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