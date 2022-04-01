YOLCU TRENLERİNDE 'TAKİP' VE 'NAMLU' İLE ARAMA - Son Dakika
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YOLCU TRENLERİNDE 'TAKİP' VE 'NAMLU' İLE ARAMA

01.04.2022 15:16

BURSA Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, savcılık kararıyla TCDD'ye ait trenlerde kontrol yaptı.

BURSA Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, savcılık kararıyla TCDD'ye ait trenlerde kontrol yaptı. Yolcular ile vagonların arandığı kontrolde, özel eğitimli köpekler 'Takip' ve 'Namlu' da kullanıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Büyükorhan ilçesi Pribeyler Tren İstasyonu ile Harmancık ilçesi Gökçedağ Tren İstasyonu arasında, TCDD'ye ait İzmir- Ankara ile İzmir- Eskişehir illerine yolcu taşıyan trenlerde kontrol yaptı. Yolcular ile vagonların arandığı aramalarda; 28 personel ile 'Takip' ve 'Namlu' isimli uyuşturucu ile bomba arama eğitimli köpekler görevlendirildi. Savcılıktan arama kararı ile yolcuların yanı sıra vagonlarda da kontrol yapıldı. 193 yolcunun kimlik sorgusunun yapıldığı belirtildi. Yolcuların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanılmadığı bildirildi.

YOLCU TRENLERİNDE 'TAKİP' VE 'NAMLU' İLE ARAMA
YOLCU TRENLERİNDE 'TAKİP' VE 'NAMLU' İLE ARAMA
YOLCU TRENLERİNDE 'TAKİP' VE 'NAMLU' İLE ARAMA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU TRENLERİNDE 'TAKİP' VE 'NAMLU' İLE ARAMA - Son Dakika


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