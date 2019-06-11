Yolcu tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açtı, uçak 8 saat rötar yaptı
4 saat önce
İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları'nın PK702 sefer sayılı uçağı söz konusu seferini sabah 5'te gerçekleştirebildi.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:08
'den Pakistan
'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı.
Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) PK702 sefer sayılı uçağı, 7 Haziran Cuma akşamı yerel saatle 21.20'de havalanmak üzere Manchester
Havalimanı'nda beklemeye koyuldu. Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu güvenlik kemerini çıkararak tuvalete gitmek istedi.
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