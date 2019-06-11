Son Dakika Haberleri: Yolcu tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açtı, uçak 8 saat rötar yaptı
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Yolcu tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açtı, uçak 8 saat rötar yaptı

4 saat önce

İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı. Pakistan Uluslararası Havayolları'nın PK702 sefer sayılı uçağı söz konusu seferini sabah 5'te gerçekleştirebildi.

Yolcu tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açtı, uçak 8 saat rötar yaptı, System.String[]
İngiltere'den Pakistan'a doğru havalanmak üzere olan bir uçakta yolculardan biri tuvalet sandığı acil çıkış kapısını açınca sefer 8 saat gecikmeli yapıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) PK702 sefer sayılı uçağı, 7 Haziran Cuma akşamı yerel saatle 21.20'de havalanmak üzere Manchester Havalimanı'nda beklemeye koyuldu. Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu güvenlik kemerini çıkararak tuvalete gitmek istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:08 
İngiltere, Pakistan, Dünya
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