Yolcu uçağı inişi sırasında pistten çıktı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinden Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada karlı pist zemininde kayan yolcu uçağı, pistten çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik içinde bağırdıkları duyulurken, uçağın kanadının durduktan sonra zemine temas ettiği görüldü.

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