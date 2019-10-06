Son Dakika Haberleri: Yolcu uçağı İran'a acil iniş yaptı
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Yolcu uçağı İran'a acil iniş yaptı

1 saat önce

Umman'a ait Londra-Maskat seferini yapan Boeing 789 yolcu uçağı, İran'ın uluslararası Tebriz havaalanına acil iniş yaptı.

Yolcu uçağı İran'a acil iniş yaptı, System.String[]

Umman'a ait Londra- Maskat seferini yapan Boeing 789 yolcu uçağı, İran'ın uluslararası Tebriz havaalanına acil iniş yaptı.


İran'ın Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Londra-Maskat seferi yapan Umman'a ait Boeing 789 yolcu uçağının yerel saatle 15.55'de Tebriz Havaalanı'na acil iniş yaptığını söyledi. Yolcu uçağının hamile bir yolcu nedeniyle acil iniş yaptığını söyleyen Azeri, hamile kadına gerekli müdahalenin yapıldığını ve kadının hastaneye kaldırıldığını belirtti. Azeri, yolcu uçağının Umman'ın başkenti Maskat seferine devam edeceğini söyledi. - TAHRAN

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:08 Kaynak: İHA
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