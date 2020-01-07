Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi - Son Dakika

Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi

6 saat önce

Yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden ayrılması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Yolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı terminallinden ayrılması İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Olayın ardından havalimanı terminallerinden yoğunluk oluştu. THY, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için bu kararı alan şirket, ek seferlerle İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde:

"TK 6965 Ankara-İstanbul, TK 6963 Antalya-İstanbul, TK 7787 İzmir-İstanbul", TK 7783 Diyarbakır-İstanbul, TK 7789 Samsun-İstanbul TK 7785 Trabzon- İstanbul."

Yolcu uçağı pistten çıkması - Yolcuların servislere binmesi

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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