Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler - Son Dakika

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Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler
7 saat önce
Pistten çıkan uçağın görüntüleri İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Pistten çıkan uçağın görüntüleri
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.
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