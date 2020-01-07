Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler - Son Dakika

Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler

7 saat önce

Pistten çıkan uçağın görüntüleri İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı.

Pistten çıkan uçağın görüntüleri

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Uçağı kurtarma çalışmaları devam etti.

Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler

Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:00 Kaynak: AA
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