Yolcu uçağı Rusya'da acil iniş yaptı
1 saat önce
– Moskova'dan Coharkale'ye gitmek üzere havalanan Airbus A320 yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:05 Kaynak: DHA
– Moskova'dan Coharkale'ye gitmek üzere havalanan Airbus A320 yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.
Rus medyası, yangın alarm sisteminin ikaz vermesi sonrası uçağın 2 saat kadar gökyüzünde yakıt tükettikten sonra Şeremetyevo Havalimanı'na iniş yaptığını; olayda kimsenin yaralanmadığını; ikazın araştırıldığını duyurdu.
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