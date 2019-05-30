Son Dakika Haberleri: Yolcu uçağı Rusya'da acil iniş yaptı
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Yolcu uçağı Rusya'da acil iniş yaptı

1 saat önce

– Moskova'dan Coharkale'ye gitmek üzere havalanan Airbus A320 yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Yolcu uçağı Rusya'da acil iniş yaptı, System.String[]
– Moskova'dan Coharkale'ye gitmek üzere havalanan Airbus A320 yolcu uçağının Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

Rus medyası, yangın alarm sisteminin ikaz vermesi sonrası uçağın 2 saat kadar gökyüzünde yakıt tükettikten sonra Şeremetyevo Havalimanı'na iniş yaptığını; olayda kimsenin yaralanmadığını; ikazın araştırıldığını duyurdu.


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:05 Kaynak: DHA
Moskova, Dünya
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