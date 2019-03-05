Son Dakika Haberleri: Yolcu Uçağı Sis Nedeniyle Şehir Üstünde 9 Tur Attıktan Sonra İnebildi

Yolcu Uçağı Sis Nedeniyle Şehir Üstünde 9 Tur Attıktan Sonra İnebildi

53 dakika önce

İSTANBUL'dan Konya'ya gelen yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle kent üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı.

Yolcu Uçağı Sis Nedeniyle Şehir Üstünde 9 Tur Attıktan Sonra İnebildi, System.String[]
İSTANBUL'dan Konya'ya gelen yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle kent üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Uçak daha sonra sorunsuz iniş yaptı. 

İstanbul Ataturak Havalimanı'ndan saat 08.25'te kalkan TK 2032 uçuş numaralı Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Konya Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, Konya hava sahası üzerinde 9 kez tur atmak zorunda kaldı. Yolcu uçağı daha sonra sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Sis nedeniyle Konya'dan yapılan seferler ise kısa süreliğine iptal edildi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:22 Kaynak: DHA

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