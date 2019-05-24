Yolcu uçağına kuş çarptı
4 saat önce
Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı.
Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:10 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı. 18.35'de Yenişehir Havaalanına inen uçakta önemli bir şey olmadığı öğrenildi. Uçağın teknisyenler tarafından kontrol edileceği bildirildi. - BURSA
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