Son Dakika Haberleri: Yolcu uçağına kuş çarptı

Yolcu uçağına kuş çarptı

4 saat önce

Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı.

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Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Muş-Bursa seferini yapan yolcu uçağına kuş çarptı. 18.35'de Yenişehir Havaalanına inen uçakta önemli bir şey olmadığı öğrenildi. Uçağın teknisyenler tarafından kontrol edileceği bildirildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:10 Kaynak: İHA
Yenişehir, Muş, Bursa, 3. Sayfa
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