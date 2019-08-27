Son Dakika Haberleri: Yolcu uçağında yangın paniği
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Yolcu uçağında yangın paniği

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'de Air China'ya ait yolcu uçağınca yolcu alımı sırasında yangın çıktı.

Yolcu uçağında yangın paniği, System.String[]

Çin'in başkenti Pekin'de Air China'ya ait yolcu uçağınca yolcu alımı sırasında yangın çıktı. Kargo bölümünde başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan tahliye edildi.


Çin'de Pekin Havalimanında Air China'ya ait yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Airbus A330 tipi uçağa yolcu alımı sırasında uçağın kargo bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesi üzerine yolcular ve kabin ekibi uçaktan tahliye edildi.


Uçakta yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
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