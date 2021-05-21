ABD'nin ünlü Cape Canaveral Üssü'nün tam üzerinde uçuş yaptığı sırada Atlas V tipi bir roketin fırlatılışına şahit olan yolcular şaşkınlığını gizleyemedi.
Yolcu uçağı veya herhangi bir yolcunun zarar görmediği olayda, fırlatılmış bir roketin çekilmiş en ilginç görüntülerinden biri, havadan kaydedildi.
Yolcular ise hayatlarında bir kere karşılarına çıkacak bu manzaranın keyfini ve heyecanını yaşarken, telefonlarından video kaydı yapmayı da ihmal etmediler.
Son Dakika › Dünya › Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler - Son Dakika Dünya