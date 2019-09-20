Son Dakika Haberleri: Yolcu uçağının motoru bozuldu, 7 dakikada 300 bin feet irtifa kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu uçağının motoru bozuldu, 7 dakikada 300 bin feet irtifa kaybetti

1 saat önce

ABD'de kalkıştan kısa bir süre sonra motoru bozulan bir yolcu uçağı 7 dakika içinde 300 bin feet irtifa kaybetti.

Yolcu uçağının motoru bozuldu, 7 dakikada 300 bin feet irtifa kaybetti, System.String[]

ABD'de kalkıştan kısa bir süre sonra motoru bozulan bir yolcu uçağı 7 dakika içinde 300 bin feet irtifa kaybetti.


ABD'de faaliyet gösteren Delta Havayollarına ait yolcu uçağında bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Atlanta'dan Florida'nın Fort Lauderdale kentine gitmek üzere alkıştan yapan uçağın motoru kalkıştan kısa bir süre bilinmeyen bir nedenle durdu. Yolcularının korku dolu anları yaşadıkları uçak, arızalar içinde düşmeye başladı. Yolcuların facianın eşiğinden döndüğü olayda, uçak 7 dakika boyunca 300 bin feet irtifa kaybetti. Yolculara panik yapmamaları uyarısı yapılmasına rağmen, yolcuların büyük korku yaşadığı öğrenildi.


Oksijen maskelerinin açıldığı olayda uçak Tampa'ya güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirdi. - GEORGIA

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 15:37:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu uçağının motoru bozuldu, 7 dakikada 300 bin feet irtifa kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]