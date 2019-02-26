Yolcu Uçağının Sert Rüzgârla Mücadelesi Kamerada
1 saat önce
Cebelitarık bölgesi üzerinden geçen British Airways'e ait bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayınca, Malaga'ya iniş yapmak zorunda kaldı.
Cebelitarık bölgesi üzerinden geçen British Airways'e ait bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayınca, Malaga'ya iniş yapmak zorunda kaldı.
British Airways'a ait olan ve Londra'dan havalanan Airbus 320 tipi uçağın pilotları, sert esen rüzgar nedeniyle Cebelitarık bölgesine iniş yapamadı. Bir süre Cebelitarık Boğazı'nda savrulan uçağın pilotları, önlem olarak Cebelitarık'a yapmaları gereken inişi iptal edip Malaga'ya iniş yaptılar.
Uçağın şiddetli rüzgar karşısındaki hareketleri, uçağın içinden ve yerden böyle görüntülendi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: DHA
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Trump'la Yapacağı Görüşme Öncesi Sigara İçerken Görüntülendi
Belçika Polisi, Kavgaya Karışan 2 Türk Öğrenciyi Darp Etti
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets, 9 Büyüklüğünde Deprem Olacağını İddia Etti
Uçağın Motoruna Şans Getirsin Diye Para Atınca Davalık Oldu