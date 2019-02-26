Son Dakika Haberleri: Yolcu Uçağının Sert Rüzgârla Mücadelesi Kamerada

Yolcu Uçağının Sert Rüzgârla Mücadelesi Kamerada

1 saat önce

Cebelitarık bölgesi üzerinden geçen British Airways'e ait bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayınca, Malaga'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

Yolcu Uçağının Sert Rüzgârla Mücadelesi Kamerada, System.String[]
Cebelitarık bölgesi üzerinden geçen British Airways'e ait bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayınca, Malaga'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

British Airways'a ait olan ve Londra'dan havalanan Airbus 320 tipi uçağın pilotları, sert esen rüzgar nedeniyle Cebelitarık bölgesine iniş yapamadı. Bir süre Cebelitarık Boğazı'nda savrulan uçağın pilotları, önlem olarak Cebelitarık'a yapmaları gereken inişi iptal edip Malaga'ya iniş yaptılar.

Uçağın şiddetli rüzgar karşısındaki hareketleri, uçağın içinden ve yerden böyle görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:56 Kaynak: DHA

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