Yolcu uçaklarının ikramları kadın patrona emanet - Son Dakika
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Yolcu uçaklarının ikramları kadın patrona emanet

02.07.2022 11:04

Samsun'da yaşayan iş insanı Vennas Akyol Haznedar, THY başta olmak üzere hava yolu firmalarının ikramlıklarını karşılıyor.

Samsun'da yaşayan iş insanı Vennas Akyol Haznedar, THY başta olmak üzere hava yolu firmalarının ikramlıklarını karşılıyor.

Yaptığı bir uçak seyahati sırasında 1998 yılında yeni açılacak Samsun Çarşamba Havalimanındaki iş yerlerinin ihaleye çıkarılacağını öğrenen Haznedar, havalimanında iş yapmaya karar verdi.

Kurduğu şirketle ailesinden habersiz ihaleye katılan ve havalimanında bir büfenin işletme hakkını kazanan Haznedar, zamanla farklı alanlarda da işler yapmaya başladı.

Samsun'da gastronomi ve turizm alanında şirketleri bulunan Haznedar, uçaklar için ikramlık hazırlayan Türkiye'deki ilk şirketlerden birinin de sahibi.

Haznedar, AA muhabirine, ilk işinin havalimanında büfe işletmeciliği olduğunu söyledi.

Büfe işletmeciliğinin ardından restoran işine başladığını belirten Haznedar, ardından 2006 yılında uçak ikram şirketi kurarak girdiği Türk Hava Yollarının (THY) ikram işi ihalesini kazandığını ve o tarihten itibaren başka hava yolu firmalarına da hizmet verdiklerini dile getirdi.

Çalışanlarının yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğuna işaret eden Haznedar, şunları anlattı:

"147 çalışanım var. Kadınlara destek olmak adına ekibimde daha çok kadın çalıştırıyorum. Hijyen bizim için çok önemli. O yüzden uçak ikramı mutfağında yüzde 100 kadın çalışıyor. Sadece yüklemeler için beden gücüne ihtiyaç olduğu için erkekler var ekibimizde. Tedariğimizi de kadınlardan almaya özen gösteriyoruz. Kooperatiflerle yoğun çalışıyorum. Sebze ve meyveyi tarladan özellikle kadın üreticilerden almak için efor sarf ediyoruz."

Vennas Akyol Haznedar, 16 yıldır Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havalimanlarından uçuş yapan uçaklara hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Samsun, Güncel, Son Dakika

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