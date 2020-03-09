Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı - Son Dakika

Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı

7 saat önce

Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktıVAN'ın merkez Edremit ilçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı

VAN'ın merkez Edremit ilçesi'nde durdurulan bir otobüste yapılan aramada bir yolcuya ait valizde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Edremit İlçesi Su Sporları Merkezi önünde oluşturdukları uygulama noktasında, şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüsü durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile birlikte yapılan detaylı aramada; yolcu E.K. ait valizin kasnağı içerisine zulalanmış 2 paket halinde 2 Kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınan E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yolcu valizinden 2 kilo 240 gram metamfetamin çıktı

Narkotik, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
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