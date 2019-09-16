Son Dakika Haberleri: Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı
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Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

29 dakika önce

Gaziantep'te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otobanı doğu gişelerinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpek ile yapılan aramada otobüsün bagajında bir valizde gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir şüpheli, gözaltına alındı.

Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:09 Kaynak: AA
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