Yolcu valizinden uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otobanı doğu gişelerinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpek ile yapılan aramada otobüsün bagajında bir valizde gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir şüpheli, gözaltına alındı.