Son Dakika Haberleri: Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı, System.String[]
KADIKÖY- Eminönü arasında yolcu taşıyan şehir hatları vapurunda tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. 
Olay, Kadıköy- Eminönü Vapurunda 21.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy'den şehir hatları vapuruna binen bir kişi, denizin ortasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olay polise bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken vapur Karaköy İskelesi'ne yanaştırıldı. Bir süre vapurda bekletilen yolcular, özel harekat polisleri eşliğinde vapurdan indirildi. Vapurda yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
Eminönü, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN Antalya'da görülmemiş eziyet: Caretta carettaya taşla vurup, üzerine bindiler İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 01:22:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]