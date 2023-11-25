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Yolcu Vapurundan Denize Düşen Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

Yolcu Vapurundan Denize Düşen Kişi Kurtarıldı

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi denize düştü. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan yolcu, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yolcu Vapurundan Denize Düşen Kişi Kurtarıldı
25.11.2023 - 09:59,  Güncelleme: 10:04
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KADIKÖY- Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yolcu Vapurundan Denize Düşen Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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