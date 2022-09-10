"Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge"de değişiklik - Son Dakika
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"Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge"de değişiklik

10.09.2022 12:46
"Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge"de değişiklik

Yolcu ve personel taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzerinde olan gemilerin atıklarını, atık kabul tesislerine bırakma zorunluluğuna ilişkin süre 10 güne çıkarıldı.

Yolcu ve personel taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzerinde olan gemilerin atıklarını, atık kabul tesislerine bırakma zorunluluğuna ilişkin süre 10 güne çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge"de değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklikle, yaz turizminde gemilerin denize bıraktığı sıvı ve katı atıkların engellenmesine yönelik ek tedbirler alındı.

Buna göre, balıkçı tekneleri dahil, yolcu ve personel taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzerinde olan gemilerin atıklarını, faaliyetini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde vermelerini zorunlu kılan madde değiştirilerek bu süre 10 güne çıkarıldı.

Gemiler, 10 gün içerisinde başka bir sefere çıkmaları halinde sefer öncesi atıklarını teslim etmek zorunda olacak.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, Sahil Güvenlik Komutanlığı, liman başkanlıkları ve ilgili büyükşehir belediyelerince, 32 bin 855 liradan başlamak üzere ihlalin niteliği ve geminin büyüklüğüne göre artan oranda idari para cezası uygulanacak.

Gemi atıkları ve yük artıklarının, atık kabul tesisine veya atık alım gemilerine verilmesinden imhasına kadar olan tüm süreç, "Denizcilik Atıkları Uygulaması" ile Bakanlık ve yetkili kurum/kuruluşlar tarafından çevirim içi olarak anlık izlenebilecek.

Tekne sahiplerinin en yakın kıyı tesisine gidip ücretsiz olarak kayıt yaptırabildikleri sistem sayesinde, marina, balıkçı barınağı gibi kıyı tesisleri tarafından 97 bin 777 mavi kartla atıklar takip altına alındı.

Öte yandan gemilerden kaynaklanan atıkların yönetimi için kullanılan "Gemi Atık Takip Sistemi" ile "Mavi Kart Sistemi" uygulamaları "Denizcilik Atıkları Uygulaması" adı altında birleştirilmiş, böylece gemi kaynaklı oluşabilecek deniz kirliliklerinin önlenmesi çalışmaları kolaylaşmıştı.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Denizcilik, Güncel, Son Dakika

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