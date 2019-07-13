Son Dakika Haberleri: Yolcu ve yük taşımacılığında önemli atılımlar hayata geçirilecek
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Yolcu ve yük taşımacılığında önemli atılımlar hayata geçirilecek

5 saat önce

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.

Yolcu ve yük taşımacılığında önemli atılımlar hayata geçirilecek, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:32 
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