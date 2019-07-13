Yolcu ve yük taşımacılığında önemli atılımlar hayata geçirilecek
5 saat önce
On Birinci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.
On Birinci Kalkınma Planı kapsamında, plan döneminin tamamlandığı 2023 yılına kadar yolcu ve yük taşımacılığının her alanında önemli atılımlar hayata geçirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:32
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