Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim - Son Dakika
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Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim

03.06.2022 13:29
Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarma ekipleri tarafından uygulamada, 7 araca 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarma ekipleri tarafından uygulamada, 7 araca 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeler ile şehir merkezini bağlayan yollarda yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Yığılca ilçesi bağlantı yolu, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi yolu, Aydınpınar köyü ve 1'inci OSB yolunda denetim yaptı.

Denetimlerde 80 araç kontrol edilirken, 7 araca 5 bin 295 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 1 araç da trafikten men edildi. - DÜZCE

Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim
Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim
Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim

YORUMLAR
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Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı Uyuşturucu kullanıcıları yol kontrolünde yakalandı Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı Aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim - Son Dakika

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