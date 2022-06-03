Yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarmadan sıkı denetim

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara jandarma ekipleri tarafından uygulamada, 7 araca 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeler ile şehir merkezini bağlayan yollarda yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Yığılca ilçesi bağlantı yolu, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi yolu, Aydınpınar köyü ve 1'inci OSB yolunda denetim yaptı.

Denetimlerde 80 araç kontrol edilirken, 7 araca 5 bin 295 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 1 araç da trafikten men edildi. - DÜZCE