Yolcu veya Yük Sınırını Aşan Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Öder Mi?

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.Yolcu veya yük sınırını aşan kazalarda kasko ve trafik sigorta şirketlerinin zararı karşılama noktasında sergiledikleri yaklaşım hakkında konuşan Doğan, şunları söyledi: "Sigorta şirketleri yolcu veya yük fazlalığı gibi durumlarda ödeme yapmaktan kaçınmaktadır. Bu gibi durumlarda hukuki bir yola gidilebilir. Bunun içinde belli danışmanlıklar alınarak sağlıklı bir süreç izlenmelidir."