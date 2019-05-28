Son Dakika Haberleri: Yolcu veya Yük Sınırını Aşan Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Öder Mi?
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Yolcu veya Yük Sınırını Aşan Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Öder Mi?

2 saat önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yolcu veya yük sınırını aşan kazalarda kasko ve trafik sigorta şirketlerinin zararı karşılama noktasında sergiledikleri yaklaşım hakkında konuşan Doğan, şunları söyledi: "Sigorta şirketleri yolcu veya yük fazlalığı gibi durumlarda ödeme yapmaktan kaçınmaktadır. Bu gibi durumlarda hukuki bir yola gidilebilir. Bunun içinde belli danışmanlıklar alınarak sağlıklı bir süreç izlenmelidir."
Yolcu veya Yük Sınırını Aşan Kazalarda Kasko ve Trafik Sigortası Zararı Öder Mi?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:32 
TV, Orhan Doğan, Kartal, Sektörel, Ekonomi
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