"Yolcu" yerine "tüpgaz" taşınan motosiklet ile sürücüye 2 bin 456 lira ceza - Son Dakika
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"Yolcu" yerine "tüpgaz" taşınan motosiklet ile sürücüye 2 bin 456 lira ceza

21.07.2022 00:58
"Yolcu" yerine "tüpgaz" taşınan motosiklet ile sürücüye 2 bin 456 lira ceza

Adana'da bir iş yeri sahibi, dükkanının dağıtım ağı için üç tekerli açık kasa motosiklet aldı.

Adana'da bir iş yeri sahibi, dükkanının dağıtım ağı için üç tekerli açık kasa motosiklet aldı. Trafik polisi, denetim için durdurduğu motosiklette yolcu yerine tüpgaz taşındığını görünce sürücüye ve şirkete bin 228'er lira ceza yazdı.

Kentte tüp ve su dağıtımı yapan Metin Uruç, dükkanının dağıtım ağı için 01 ABZ 839 plakalı üç tekerli açık kasa motosiklet aldı. Noter aracın kullanım amacını 'yük nakli' yerine tek koltuklu olmasına rağmen 'yolcu nakli' olarak yazdı. Bu hatayı kimse fark etmedi. Firmada 'dağıtıcı' olarak görev yapan Duran Eskikırbaç, motosikletle bir teslimata giderken, Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün denetimine takıldı. Polis, kasasında tüpgaz olan aracın ruhsatını incelediğinde kullanım amacı 'yolcu nakli' olarak belirtilmesine rağmen, araçla yük taşınıp, amacı dışında kullanıldığı için hem Eskikırbaç'a, hem de şirkete bin 228'şer lira ceza kesti.

Metin Uruç, cezayı avukat oğlu Ömer Uruç aracılığıyla yargıya taşıdı. Noter hatasını düzeltti. Men kararını kaldıran hakim ise sürücüyle şirkete verilen cezayı aynı sanıp sadece birini iptal etti.

"Yazım hatası ceza getirdi"

Metin Uruç'un oğlu avukat Ömer Uruç, bu cezanın iptali için hukuki mücadelesini sürdürüyor. Uruç, "2018 yılında şirketimiz yük taşıma motosikleti satın alıyor. Rutin işlemler için notere gidiliyor. 2020 yılında gelen bir cezayla noterin kullanım amacı bölümüne 'yük nakli' yerine 'yolcu nakli' yazmasından dolayı motosiklete ceza kesiliyor. Hem sürücüye hem de şirkete ceza kesildikten sonra motosiklet 15 gün trafikten men ediliyor. Bunun üzerine bizde yargı sürecini başlattık" diye konuştu.

"Cezanın biri iptal edildi, karar bekliyoruz"

Motosiklette tek koltuk olduğunu belirten Uruç, "Tek koltuklu, yük taşınan motosiklette yolcu taşınmadığı gerekçesiyle ceza kesiliyor. Bu cezanın yük taşıma kamyonuna yolcu nakli veya bir otobüse yük nakli yazılmasıyla eş değer bir durum. Bu nedenle cezadan sonra hukuki süreci başlattık. İptal kararı aldık. Bu seferde cezanın biri iptal edildi. Bununla ilgili de itiraz ettik. Bölge İdare Mahkemesi'nden karar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Noter, Adana, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yolcu' yerine 'tüpgaz' taşınan motosiklet ile sürücüye 2 bin 456 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yolcu" yerine "tüpgaz" taşınan motosiklet ile sürücüye 2 bin 456 lira ceza - Son Dakika
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