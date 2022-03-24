Yolcu360'ın "Efsane Bahar İndirimi" başlıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden Yolcu360'ın geçen yıl büyük ilgi gören Efsane Bahar İndirimi başlıyor.

Yolcu360 açıklamasına göre, araç kiralamayı herkes için kolay hale getiren şirket, teknolojisiyle kolaylığı sağlarken indirim kampanyalarıyla ulaşılabilirliği de öne çıkarıyor.

Yolcu360, 2021 yılında misafirlerin büyük ilgisini çeken "Efsane Bahar İndirimi"ni bu yıl 24- 27 Mart'ta uygulayacak. "Erken Planla, Yıl Boyu Tasarruf Et" sloganıyla hayata geçirilen yüzde 70 oranındaki indirim sayesinde misafirler, belirtilen tarihler arasında yapacakları kiralamayla yıl boyu avantaj yaşayacak.

Erken kiralamanın avantajları

Efsane Bahar İndirimi kampanyasından yararlanmak için "yolcu360.com" internet sitesi ve Yolcu360 mobil uygulamasındaki kampanya kodu alanına "EFSANEBAHAR" kodu yazılarak erken rezervasyon yapmak yeterli.

Kampanya kapsamındaki yüzde 70 indirim, günlük araç kiralama liste fiyatları üzerinden gerçekleşiyor. Kampanya kapsamında, kiralanan ve rezerve edilen araçlar 2022 yılı sonuna kadar kullanılabilecek. Dileyen misafirler, Yolcu360'ın Misafir Merkezi ekibi ile iletişime geçerek kampanyaya dahil olabiliyor.

Yaz tatili planlarına Yolcu360 katkısı

Yolcu360, araç kiralama sektöründe bir ilki gerçekleştirerek yolculuk ve tatil planlarının içinde araç kiralamanın da yer almasını ve erken rezervasyonun araç kiralamayı da kolaylaştırmasını sağladı. Misafirler, "Efsane Bahar İndirimi"nin katkısıyla yaz tatili için ihtiyaç duydukları araçlarını şimdiden rezerve etmiş olacak. 2022 yılı sonuna kadar kullanılabilen yüzde 70 indirim sayesinde araç sahibi olmayan veya işi için araç kiralamak isteyen misafirlere de araç kiralama deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Yolcu360 misafirlerine de iş ortaklarına da kazandırıyor

Açıklamaya göre, Yolcu360, yatırımları ve yaklaşımı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu. Bu büyümedeki en önemli faktör şirketin yenilikçi yaklaşımları olarak tanımlanıyor. Yolcu360 operasyonunun sektöre getirdiği en önemli faydalardan biri son derece rekabetçi yaklaşımla hayata geçirilen erken rezervasyon kampanyaları.

Yolcu360, kampanyaları ve kolay kullanımlı kampanya modülü sayesinde araç kiralama alışkanlıklarını değiştiriyor.

Söz konusu kampanya kapsamında, iş birliği içerisinde olunan Turkcell, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, TAV Havalimanı İşletmeleri gibi tüm iş ortaklarına da bu dönemde özel indirim fırsatları sağlanıyor.

???????2022 itibarıyla global operasyona yönelik faaliyetlere hız veren Yolcu360, küresel iş ortaklarının ve müşterilerinin de bahar kampanyası fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor. Söz konusu kampanya, 110 ülkede aynı anda uygulanacak.???????