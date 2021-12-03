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Yolcu360, "Türkiye'nin En İyi Araç Kiralama Platformu" seçildi - Son Dakika

Yolcu360, "Türkiye'nin En İyi Araç Kiralama Platformu" seçildi

03.12.2021 14:07
Yolcu360, "Türkiye'nin En İyi Araç Kiralama Platformu" seçildi

Yolcu360, Turkcell Global Bilgi ve Fast Company Türkiye dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Müşteri Deneyimi Araştırması'nda "En İyi Araç Kiralama Platformu" seçildi.

Yolcu360, Turkcell Global Bilgi ve Fast Company Türkiye dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Müşteri Deneyimi Araştırması'nda "En İyi Araç Kiralama Platformu" seçildi.

Yolcu360 açıklamasına göre, araç kiralama alanına getirdiği yeni yaklaşımlarıyla ve "misafir mutluluğu saplantılı" hizmet modeliyle büyümesini sürdüren, 2021 yılında Deloitte tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçilen Yolcu360, misafir mutluluğunu ön plana alan çalışma anlayışıyla yeni bir ödülün daha sahibi oldu.

Turkcell Global Bilgi ve Fast Company Türkiye dergisinin iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Müşteri Deneyimi Araştırması'nda Yolcu360, misafirleri için sunduğu kolay ve hızlı araç kiralama hizmeti ile "Araç Kiralama Platformları" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. 12 istatistiki bölgede, A, B, C1, C2 sosyoekonomik düzey gruplarında Türkiye temsiliyeti sağlanarak bilgisayar destekli telefon görüşmeleriyle gerçekleştirilen Misafir Deneyimi Araştırması'nda sağladığı başarıyla Yolcu360, "misafir mutluluk saplantılı" hizmet anlayışını alanında uzman kurumlarca yapılan araştırma sayesinde tescillemiş oldu.

"Başarımızda misafirlerimize yaklaşımımız çok etkili"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yolcu360 Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CBO) Samet Ensar Sarı, Yolcu360'tan kiraladıkları araçlarla yolculuklarını başlatan herkesi müşteri değil, misafir olarak kabul ettiklerini belirtti.

Yolcu360'ın en büyük hedeflerinden birinin "eşe ve dosta tavsiye edilebilecek bir firma olmak" olduğunu aktaran Sarı, "Elde ettiğimiz başarıda her şeyden önce misafirlerimize olan özenli yaklaşımımız çok etkili oldu. Biz odağında misafir mutluluğu olan çalışma anlayışımızla tamamen ihtiyaçlara cevap veren bir sistem kurduk ve 'Araç kiralamak ne kolaymış' dedirtmek için çalışıyoruz. Dolayısıyla çalışma anlayışımızı taçlandıran bu değerli başarı için bizi seçen Fast Company dergisi ve Turkcell Global Bilgi'nin değerli ekiplerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Araç kiralamalarda mobilde yüzde 115 büyüme gerçekleştirdik"

Misafirlerine yönelik yaklaşımlarının Yolcu360'ın rakamlarına da olumlu yansıdığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Yüzlerce araç kiralama firmasını milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor, misafirlerimize güvenle araç kiralayabilecekleri 7/24 açık bir platform olarak hizmet veriyoruz. Hayata geçireceğimiz her yeni kampanyamız, uygulamamız ve etkinliğimizde alanında uzman ekibimizle misafirlerimizin beklenti ve isteklerini analiz ediyor ve onlara en uygun çözümleri sunmaya özen gösteriyoruz. Misafirlerimiz nezdinde yaptığımız çalışmalarımızın bulduğu karşılıklarla istikrarlı bir şekilde büyüyoruz. Araç kiralamalarda geçen seneye göre mobil uygulamamız üzerinde yüzde 115, web sitemiz üzerinde yüzde 93 büyüme gerçekleştirdik. Marka bilinirliğimizi, bu yılı da dahil ettiğimizde son 3 yılda yüzde 350 yükselttik. Misafir memnuniyeti her zamanki gibi ana odağımızdı ve yüzde 92 gibi bir misafir memnuniyeti oranı ile çalışmalarımızı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de misafir memnuniyetini artırmaya yönelik pek çok örnek çalışmayı hayata geçireceğiz."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Misafir, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu360, 'Türkiye'nin En İyi Araç Kiralama Platformu' seçildi - Son Dakika


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