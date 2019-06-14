Son Dakika Haberleri: Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale
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Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale

4 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu, yanında oturduğu özel yolcu midibüsü sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması üzerine aracı durdurdu.

Yolcudan, direksiyon başında fenalaşan sürücüye müdahale, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir yolcu, yanında oturduğu özel yolcu midibüsü sürücüsünün seyir halindeyken fenalaşması üzerine aracı durdurdu.
İzmit ile Hereke arasında sefer yapan 41 R 4082 plakalı özel yolcu midibüsünü kullanan Şahabettin Eneç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.
Sürücü koltuğunun yanında oturan yolcu İbrahim Ekinci, Eneç'in fenalaştığını fark ederek aracı durdurdu.
Yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları sürücüyü Derine Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Eneç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay araç içi kamerasına yansıdı
Midibüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, araç seyir halindeyken Eneç'in fenalaşması görülüyor.
Sürücü koltuğunun yanındaki yolcunun, durumu fark ederek aracı durdurması ve diğer yolcuların yardımıyla Eneç'in bulunduğu yerden çıkartılması da araç içindeki kamera görüntülerine yansıyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:42 Kaynak: AA
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